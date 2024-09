Assolo, finge incidente e deruba anziano: arrestato per estorsione

L’estorsione ai danni di un anziano di Assolo ha avuto un epilogo positivo grazie al rapido intervento dei carabinieri. La vittima è un 90enne, fermato lungo la strada statale 442 da un giovane che ha simulato un incidente, inscenando la “truffa dello specchietto”. Il truffatore ha convinto l’anziano di aver danneggiato il suo veicolo, chiedendo un risarcimento immediato per evitare di coinvolgere le forze dell’ordine. L’incidente fittizio, avvenuto ieri mattina, è rapidamente degenerato in un episodio di estorsione. Il giovane, non soddisfatto della somma di 300 euro che l’anziano aveva con sé, lo ha minacciato e strattonato, obbligandolo a consegnare tutto il denaro disponibile. Dopo averlo forzato a rivelare l’indirizzo di casa, il malintenzionato ha accompagnato l’anziano presso la sua abitazione, dove ha prelevato ulteriori 500 euro in contanti. La prontezza dell’anziano, che nonostante lo shock ha avuto la lucidità di chiamare i carabinieri, è stata fondamentale. Le informazioni fornite, tra cui la parziale targa del veicolo e il modello dell’auto, hanno permesso ai militari di avviare immediatamente le

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie