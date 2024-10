Missioni parrocchiali per riscoprire la fede: l'iniziativa

A un anno dall’inizio del ministero pastorale dei parroci don Daniele Quartu e don Enrico Porcedda, l’arcivescovo metropolita di Oristano, monsignor Roberto Carboni , ha promosso le Missioni parrocchiali a Ollastra, Siamanna, Siapiccia, Villanova Truschedu e Villaurbana. Questa iniziativa mira a riscoprire la fede, favorendo l’interazione tra le diverse parrocchie. Piuttosto che essere un evento isolato, l’obiettivo è generare un processo continuo nella vita pastorale delle cinque parrocchie coinvolte. Circa trenta missionari, tra cui sacerdoti, religiosi, laici e giovani, vivranno per una settimana nelle famiglie dei cinque paesi, condividendo esperienze quotidiane e creando relazioni in luoghi pubblici come municipi e bar. Il tema della missione, “In domo tua”, si ispira all’incontro tra Gesù e Zaccheo, sottolineando l’importanza di un approccio comunitario. L’evento sarà inaugurato dall’accoglienza delle reliquie di Santa Bernadette Soubirous, che visiteranno le comunità accompagnate da padre Nicola Ventriglia. I momenti di celebrazione includeranno una Messa a Villanova Truschedu e un Rosario a Ollastra, entrambi volti a coinvolgere le comunità in un’esperienza di crescita spirituale e

