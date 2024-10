Terralba, Open Day per il rilascio della Carta di Identità Elettronica

Oggi, dalle ore 11 alle 13, a Terralba si svolgerà un Open Day dedicato al rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE). In questa occasione, i cittadini potranno ottenere la CIE senza prenotazione, seguendo l’ordine di arrivo. Per partecipare, i richiedenti devono presentarsi allo sportello con la documentazione necessaria. È fondamentale avere la ricevuta del pagamento effettuato tramite PagoPa per i diritti di emissione della CIE. Per il primo rilascio o il rinnovo, l’importo è di 22 euro. In caso di smarrimento, furto o deterioramento, il costo è di 27 euro. Sono richiesti anche una foto tessera recente, il codice fiscale o la tessera sanitaria, e, se si tratta di un rinnovo, il vecchio documento d’identità o la denuncia di smarrimento. È indispensabile avere un documento di identità valido in caso di smarrimento. Per i minori, è necessaria la presenza di entrambi i genitori o dei tutori, che devono essere muniti di un documento di identità. In assenza della documentazione richiesta, non sarà possibile procedere con il rilascio della

