Cuglieri, un murale ceramico omaggia Santa Maria della Panada

Dal viaggio svolto questa estate in Sardegna da un gruppo di giovani cavalieri dell’Ordine di Santa Maria della Panada di Maiorca è nata l’idea di collocare un murale ceramico a Cuglieri. Questo è il secondo paese che hanno visitato. Il murale è stato realizzato a Valencia, in Spagna, nella città di Riba-roja de Túria dall’artista Enrique San Antonio Gadea. “Ogni piastrella – dichiara l’artista valenziano – è stata fatta a mano e verniciata con uno smalto del XV secolo. Il disegno della Vergine viene trasferito sul pannello della piastrella con la tecnica dello stencil e poi dipinto a mano con ossido di cobalto. Infine, viene cotta in un forno per ceramica a 980 gradi Celsius. Questo murale ceramico che riproduce l’immagine titolare di questa devozione della Madre di Dio della Panada, che si venera nella Ermita de Sant Honorat di Maiorca, è stato commissionato da Jordi Llabrés y Sans, giovane cavaliere maiorchino, che insieme ad un animato gruppo ha ridato impulso al culto e da lui quindi donato a Veronica Matta, prima dama

