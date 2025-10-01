Mirabilandia: ospita meeting nazionale 'Assoparchi' e i 'Parksmania Awards 2025'

(Adnkronos) - Per due giorni, Mirabilandia ospiterà i principali protagonisti del mondo dei parchi divertimento: il 9 e 10 ottobre 2025, al parco di Ravenna si terranno il Meeting nazionale di AssoParchi (Associazione parchi permanenti italiani) e la 24esima edizione dei Parksmania Awards. Due eventi distinti, ma sinergici, che porteranno nel cuore della Romagna professionisti, aziende, operatori e rappresentanti dei principali parchi divertimento del panorama nazionale e non solo, facendo di Mirabilandia un punto di incontro per l’industria delle attrazioni e del turismo esperienziale.

"Il Meeting AssoParchi 2025 – l’associazione di categoria che rappresenta i parchi divertimento, tematici, acquatici e faunistici e le attrazioni esperienziali italiane – è un appuntamento centrale per il settore, con un programma che toccherà temi chiave come innovazione, marketing, sicurezza e sviluppo dei territori", si fa sapere da Mirabilandia.

A coronamento di queste giornate, la sera di venerdì 10 ottobre, al Pepsi Theatre di Mirabilandia si terrà la cerimonia dei Parksmania Awards 2025, i cosiddetti "Oscar dei Parchi", che premieranno i parchi divertimento italiani ed europei che si sono maggiormente distinti durante la stagione. Un vero e proprio ritorno alle origini per Mirabilandia: era il 14 maggio 2005 quando il parco ospitò per la prima volta, all'interno del proprio teatro, la cerimonia degli Awards relativi alla stagione 2004.

Riconosciuto oggi a livello internazionale, l’evento accoglierà la partecipazione di oltre 60 parchi tematici italiani ed europei, con rappresentanti provenienti da Francia, Germania, Spagna, Belgio, Olanda e Austria. Tra i premi più attesi figurano le prestigiose categorie: Parco dell’Anno, Miglior Nuova Attrazione, Parco Acquatico dell’Anno, Miglior Show Outdoor, Miglior Show Indoor, Miglior Personale e Miglior Nuova Attrazione Family, ciascuna con tre nomination. La cerimonia sarà arricchita da performance esclusive del cast artistico di Mirabilandia, che offriranno al pubblico uno spettacolo unico e coinvolgente.

“Siamo felici di mettere a disposizione i nostri spazi, le nostre competenze e la nostra energia per due appuntamenti così importanti per il nostro settore - dichiara Sabrina Mangia, managing director di Mirabilandia - Mirabilandia si conferma un centro nevralgico per il confronto, l’innovazione e la crescita di tutti gli operatori dell’industria delle attrazioni. Il ritorno dei Parksmania Awards, dopo vent’anni, ha per noi un valore simbolico fortissimo, mentre il meeting di AssoParchi rappresenta un’occasione preziosa per guardare al futuro e anche per il dialogo con le istituzioni”.