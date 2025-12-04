"Presentiamo oggi un progetto di grandissima importanza. Oggi viviamo in un mondo caratterizzato da una radicale incertezza. Questa incertezza ci accompagnerà da qui in avanti. In quest’epoca i rapporti tra Paesi saranno sempre più caratterizzati da un doppio approccio: competizione e cooperazione. In questo scenario l’idea che venga praticata una guerra asimmetrica, con strumenti non convenzionali, per praticare la competizione è abbastanza scontato". Lo ha dichiarato il presidente di Med-Or Foundation, Marco Minniti, durante la presentazione del progetto “CyberBridge - Strategic Training Programme for Digital Resilience in Africa”, realizzato congiuntamente con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e con il supporto di Leonardo, tramite la Divisione Cyber & Security Solutions, e il sostegno del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

Come spiegato nel corso dell’incontro, il progetto “Cyberbridge” è rivolto a Paesi africani ed è concepito per integrare competenze tecniche e capacità di policy favorendo un approccio multilivello alla resilienza digitale attraverso formazione specialistica, diplomazia e governance del cyberspazio. "La disinformazione è sempre stata un elemento della guerra asimmetrica, immaginate oggi con l’Ia. Considero particolarmente importante, per questo, che si sia pensato a un progetto con un continente che consideriamo strategico, ovvero quello africano. Questo è il senso profondo del piano Mattei e di una collaborazione strutturata con l’obiettivo di coinvolgere sempre più l’Europa. Poter costruire un rapporto con i governi africani sul campo della cyber security lo considero particolarmente importante. Quella fragilità di cui parlavamo caratterizza anche i Paesi africani, che in questi anni hanno fatto enormi passi avanti. L’idea di costruire un modello per la formazione è importantissimo. Così renderemo quei Paesi più forti e più solidi. E nel momento in cui difendiamo la loro sicurezza difendiamo anche la nostra sicurezza, e quando uniamo le nostre conoscenze diventiamo più forti".

"È questa la mission di Med-Or, nata per sperimentare alta formazione, e l’abbiamo fatto con Paesi africani molto importanti. Sappiamo perfettamente che quando si costruiscono progetti comuni di collaborazione durano per tanto, perché sono fondati su rispetto reciproco. Solitamente si è molto prudenti a mettere in comune le proprie conoscenze. Metteremo in campo capacità di insegnamento importanti. Anche grazie al centro cyber di Leonardo, che è un’eccellenza internazionale. Spero questo progetto abbia successo e ne sono convinto, come sono convinto che si costruisce quel rapporto di scambio di conoscenze che è tipico di un rapporto di rispetto", ha concluso Minniti.