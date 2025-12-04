Minniti (Med-Or Foundation): "Continente africano strategico per difenderci"
"Presentiamo oggi un progetto di grandissima importanza. Oggi viviamo in un mondo caratterizzato da una radicale incertezza. Questa incertezza ci accompagnerà da qui in avanti. In quest’epoca i rapporti tra Paesi saranno sempre più caratterizzati da un doppio approccio: competizione e cooperazione. In questo scenario l’idea che venga praticata una guerra asimmetrica, con strumenti non convenzionali, per praticare la competizione è abbastanza scontato". Lo ha dichiarato il presidente di Med-Or Foundation, Marco Minniti, durante la presentazione del progetto “CyberBridge - Strategic Training Programme for Digital Resilience in Africa”, realizzato congiuntamente con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e con il supporto di Leonardo, tramite la Divisione Cyber & Security Solutions, e il sostegno del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.
Come spiegato nel corso dell’incontro, il progetto “Cyberbridge” è rivolto a Paesi africani ed è concepito per integrare competenze tecniche e capacità di policy favorendo un approccio multilivello alla resilienza digitale attraverso formazione specialistica, diplomazia e governance del cyberspazio. "La disinformazione è sempre stata un elemento della guerra asimmetrica, immaginate oggi con l’Ia. Considero particolarmente importante, per questo, che si sia pensato a un progetto con un continente che consideriamo strategico, ovvero quello africano. Questo è il senso profondo del piano Mattei e di una collaborazione strutturata con l’obiettivo di coinvolgere sempre più l’Europa. Poter costruire un rapporto con i governi africani sul campo della cyber security lo considero particolarmente importante. Quella fragilità di cui parlavamo caratterizza anche i Paesi africani, che in questi anni hanno fatto enormi passi avanti. L’idea di costruire un modello per la formazione è importantissimo. Così renderemo quei Paesi più forti e più solidi. E nel momento in cui difendiamo la loro sicurezza difendiamo anche la nostra sicurezza, e quando uniamo le nostre conoscenze diventiamo più forti".
"È questa la mission di Med-Or, nata per sperimentare alta formazione, e l’abbiamo fatto con Paesi africani molto importanti. Sappiamo perfettamente che quando si costruiscono progetti comuni di collaborazione durano per tanto, perché sono fondati su rispetto reciproco. Solitamente si è molto prudenti a mettere in comune le proprie conoscenze. Metteremo in campo capacità di insegnamento importanti. Anche grazie al centro cyber di Leonardo, che è un’eccellenza internazionale. Spero questo progetto abbia successo e ne sono convinto, come sono convinto che si costruisce quel rapporto di scambio di conoscenze che è tipico di un rapporto di rispetto", ha concluso Minniti.
