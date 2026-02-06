Milano Cortina 2026, italiani in gara oggi: programma, orario e dove vederli in tv (in chiaro)
Si continua a gareggiare a Milano Cortina 2026, oggi, venerdì 6 febbraio - in diretta tv e streaming - in una giornata che si concluderà con la cerimonia d'apertura che segnerà l'inizio ufficiale dei Giochi invernali di scena in Italia.
Dopo l'esordio (vincente) delle azzurre dell'hockey su ghiaccio femminile e della coppia Mosaner-Costantini nel curling, tocca al pattinaggio di figura (danza sul ghiaccio, artistico e singolo femminile), oltre al ritorno proprio di Mosaner-Costantini nella fase round robin. Ecco il programma completo.
Milano Cortina 2026, italiani in gara oggi
9.55 Charlene Guignard, Marco Fabbri - Pattinaggio di figura, team event (danza sul ghiaccio, rhythm dance)
10.05 Stefania Constantini, Amos Mosaner - Curling, doppio misto (round robin)
11.35 Sara Conti, Niccolò Macii - Pattinaggio di figura, team event (coppie artistico, programma corto)
13.35 Lara Naki Gutmann - Pattinaggio di figura, team event (singolo femminile, programma corto)
14.35 Stefania Constantini, Amos Mosaner - Curling, doppio misto (round robin)
Milano Cortina 2026, dove vedere italiani oggi
Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? La diretta tv delle Olimpiadi sarà disponibile su Rai Sport Hd. Streaming su Rai Play, Eurosport1, Eurosport2, Dazn, Discovery Plus, Hbo Max.
