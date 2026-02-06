La grande rincorsa è arrivata al traguardo. Federica Brignone sarà una delle protagoniste ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, al via oggi venerdì 6 febbraio. La fuoriclasse azzurra dello sci, reduce da un brutto infortunio, sarà tra i quattro portabandiera dell'Italia nella cerimonia inaugurale della rassegna a cinque cerchi e sfilerà con il tricolore a Cortina d'Ampezzo insieme ad Amos Mosaner, oro nel curling a Pechino 2022 insieme a Stefania Constantini. Poi, dal 7 al 16 febbraio sarà impegnata nelle gare di sci sulla mitica Olimpia delle Tofane.

Chi è Federica Brignone, portabandiera a Milano Cortina

Federica è nata il 14 luglio del 1990 a Milano. Un giorno speciale a livello storico, che coincide con la Presa della Bastiglia, festa nazionale francese. Qui il primo aneddoto: l'azzurra, che da piccola spesso festeggiava il compleanno in Francia a causa degli impegni di lavoro di suo padre, ha creduto per anni che i fuochi d'artificio fossero sparati in suo onore.

Talento precoce, ha infilato gli sci per la prima volta a un anno e mezzo. Poi, nel febbraio 1994, sua madre Ninna Quario (ex sciatrice) partì come giornalista per le Olimpiadi di Lillehammer e la lasciò a Courmayeur con la nonna Adriana, che la iscrisse a scuola di sci. Fu amore a prima vista.

Nel luglio del 1996, a 6 anni, Federica si trasferì da Milano a La Salle, in Valle d'Aosta, il posto in cui ebbe presto modo di dare forma ai suoi sogni. Quindi le prime gare e la prima grande soddisfazione. "Il mio sogno è sempre stato quello di diventare una sciatrice completa, per questo ho cercato di praticare la polivalenza, con discreti risultati" il racconto affidato al suo sito. "Nel 2009 sono diventata campionessa mondiale juniores di combinata e in Coppa Europa ho fatto punti in tutte le discipline, cosa che anche in Coppa del Mondo sono già riuscita a fare. Una grande soddisfazione è stata riuscire a vincere in gigante, combinata e in superG".

Federica Brignone, le vittorie

Federica Brignone è la sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo con 37 vittorie tra gigante, superG, combinata e discesa libera. Ha vinto due Coppe del Mondo generali (2020, 2025) e diverse coppe di specialità, oltre all'oro ai Mondiali in gigante nel 2023 e nel 2025. Nel suo palmares ci sono 3 medaglie olimpiche: un argento nello slalom gigante e un bronzo in combinata a Pechino 2022 e un bronzo in slalom gigante a Pyeongchang 2018. Pochi mesi fa, un bruttissimo infortunio al ginocchio ha tenuto con il fiato sospeso gli appassionati, mettendo a rischio la sua partecipazione ai Giochi dopo il grandioso trionfo in Coppa del Mondo. 'Fede', soprannominata "la Tigre", si è però rimboccata le maniche e ha cominciato la fase di riabilitazione dopo l'intervento con l'obiettivo di recuperare al meglio per il grande appuntamento. È tornata in pista lo scorso 20 gennaio, con un sesto posto nel gigante di Coppa del Mondo a Kronplatz. Adesso la sua rincorsa autorizza a sognare. Fino all'ultima porta. (di Michele Antonelli)