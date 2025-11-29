Il Milan ospita la Lazio oggi, sabato 29 novembre, nell'anticipo serale alle 20.45 - in diretta tv e streaming - della tredicesima giornata della Serie A. I rossoneri, reduci dalla vittoria nel derby contro l'Inter, con un successo salirebbero provvisoriamente al primo posto in classifica a quota 28. La Lazio, che ha 18 punti, cerca un risultato positivo per avvicinare ulteriormente la zona europea della graduatoria. I rossoneri allenati da Allegri devono rinunciare a Pulisic, elemento chiave per il Milan.

Le probabili formazioni:

MILAN - (3-5-2) - Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.

LAZIO - (4-2-3-1) - Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

Milan-Lazio in tv e streaming

La sfida Milan-Lazio, con calcio d'inizio alle 20.45, sarà trasmessa in diretta tv da Dazn e da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Il match sarà visibile in streaming sull'app di Dazn, su Sky Go e su Now.