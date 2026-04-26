Milan-Juve 0-0: Allegri e Spalletti non si fanno male e blindano la Champions

(Adnkronos) - Milan e Juve non si fanno male nel big match della 34esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 26 aprile, a San Siro finisce 0-0 e vince solo la noia, al termine di una partita povera di spunti e giocate, da una parte e dall'altra. Il punto conquistato è però prezioso sia per i rossoneri che per i bianconeri, visto che è forse il mattone più pesante per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

La squadra di Allegri sale a 67 punti, +6 sull'accoppiata Como-Roma che ora occupa il quinto posto a 61 punti. Gli uomini di Spalletti vanno invece a quota 64, margine non rassicurante ma che può dare fiducia all'ex ct della Nazionale con un calendario in discesa per le ultime 4 partite della stagione.

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Nella prossima giornata di campionato, il Milan affronterà in trasferta il Sassuolo domenica 3 maggio alle 15. La Juve ospiterà invece il Verona alle 18.