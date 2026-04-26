Dall'8 al 10 maggio 2026 Cagliari ospita la quinta edizione del
festival "Vivi il Mare", organizzato da Asd Arcipelaghi, grazie al
contributo della Fondazione di Sardegna, nell'ambito del più ampio
progetto "Donne al Timone", sostenuto dal Fondo di Beneficenza di
Intesa Sanpaolo e in collaborazione con Il Girasole delle Somasche.
Tre giornate intense tra mare, cultura, musica e impegno sociale,
con un programma ricco di attività aperte alla cittadinanza e
pensate per promuovere una relazione consapevole e inclusiva con il
mare. Un progetto che intreccia cultura, sport, ambiente e
solidarietà.
Il festival si conferma occasione di
partecipazione e scoperta del mare, ma anche spazio di condivisione
e supporto, benessere e rinascita. "Una particolare partecipazione
- sottolinea Giulia Clarkson di Arcipelaghi, ideatrice e
organizzatrice del progetto - è quella delle donne vittime di
violenza già coinvolte nel progetto Donne al Timone, dei giovani
pazienti del Centro di Salute mentale della Asl di Cagliari, delle
ragazze della Casa per Minori Emmaus di Elmas e degli studenti
dell'Istituto Nautico Buccari. Perché il Mare insegna che nessuna
tempesta è eterna. Che ogni corrente può cambiare direzione. Che
ciò che sembra sommergere può diventare spinta verso la riva e
accendere nuovi sogni." Le attività sportive prendono il via
venerdì 8 maggio a Marina Piccola con le prove in acqua che si
ripropongono nelle 3 mattine del festival, dalle 10 alle 13, in tre
turni orari, su prenotazione dal sito arcipelaghiasd.com. Mezzi e
istruttori saranno a disposizione, tra lo scivolo a mare di Viale
Marina Piccola e il primo tratto della spiaggia, per far
sperimentare discipline nautiche quali vela, kayak, wing, windsurf,
sup, apnea, marcia acquatica. L'attività è in collaborazione con
Windsurfing Club Cagliari, Anemos, Bikappa, Blue Tribüne, Tutt'in
Sup, New Sardiniasail, Blue Life.
Nel pomeriggio di sabato 9,...
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