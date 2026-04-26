Cagliari capitale del mare inclusivo dall'8 al 10 maggio - Notizie

Dall'8 al 10 maggio 2026 Cagliari ospita la quinta edizione del festival "Vivi il Mare", organizzato da Asd Arcipelaghi, grazie al contributo della Fondazione di Sardegna, nell'ambito del più ampio progetto "Donne al Timone", sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo e in collaborazione con Il Girasole delle Somasche. Tre giornate intense tra mare, cultura, musica e impegno sociale, con un programma ricco di attività aperte alla cittadinanza e pensate per promuovere una relazione consapevole e inclusiva con il mare. Un progetto che intreccia cultura, sport, ambiente e solidarietà.Il festival si conferma occasione di partecipazione e scoperta del mare, ma anche spazio di condivisione e supporto, benessere e rinascita. "Una particolare partecipazione - sottolinea Giulia Clarkson di Arcipelaghi, ideatrice e organizzatrice del progetto - è quella delle donne vittime di violenza già coinvolte nel progetto Donne al Timone, dei giovani pazienti del Centro di Salute mentale della Asl di Cagliari, delle ragazze della Casa per Minori Emmaus di Elmas e degli studenti dell'Istituto Nautico Buccari. Perché il Mare insegna che nessuna tempesta è eterna. Che ogni corrente può cambiare direzione. Che ciò che sembra sommergere può diventare spinta verso la riva e accendere nuovi sogni." Le attività sportive prendono il via venerdì 8 maggio a Marina Piccola con le prove in acqua che si ripropongono nelle 3 mattine del festival, dalle 10 alle 13, in tre turni orari, su prenotazione dal sito arcipelaghiasd.com. Mezzi e istruttori saranno a disposizione, tra lo scivolo a mare di Viale Marina Piccola e il primo tratto della spiaggia, per far sperimentare discipline nautiche quali vela, kayak, wing, windsurf, sup, apnea, marcia acquatica. L'attività è in collaborazione con Windsurfing Club Cagliari, Anemos, Bikappa, Blue Tribüne, Tutt'in Sup, New Sardiniasail, Blue Life.Nel pomeriggio di sabato 9,...

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