Migranti, Sea Watch: "Avvistati cadaveri al largo delle coste libiche"

(Adnkronos) - Seabird, l'aereo di ricognizione di Sea Watch, ha avvistato alcuni cadaveri che galleggiavano in acque internazionali al largo delle coste libiche. "Una milizia libica armata a bordo di una motovedetta finanziata dall'Italia era presente vicino a uno dei cadaveri - dice l'ong - ma si è rifiutata di rispondere alle nostre chiamate radio. Per quanto ne sappiamo i corpi non sono stati recuperati. Temiamo che siano le vittime di un naufragio e che ci siano altri morti".

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie