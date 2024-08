Sesso e Samba, ad Ussana il concerto gratuito di GAIA - 17 Agosto - Unica data in Sardegna

Grande Attesa per l'Ussana Summer Festival 2024: Gaia in Concerto il 17 Agosto

L'estate sarda si accende con uno degli eventi musicali più attesi dell'anno: l'Ussana Summer Festival 2024. Il 17 agosto, alle ore 22:30, la piazza Aldo Moro di Ussana (Cagliari) ospiterà un concerto gratuito dell'artista Gaia, nota per il suo successo "Sesso e Samba", che ha conquistato le classifiche italiane ed internazionali.

L'evento, che rappresenta l'unica data di Gaia in Sardegna per l'estate 2024, si inserisce all'interno delle celebrazioni per la Festa di Santa Maria Assunta in Cielo, una delle ricorrenze più sentite dalla comunità locale. La presenza di Gaia, con la sua energia travolgente e il suo stile inconfondibile, promette di trasformare la serata in un'esperienza indimenticabile per tutti i presenti.

L’Ussana Summer Festival è diventato negli anni un appuntamento fisso per residenti e turisti, attratti dalla qualità degli artisti in cartellone e dall’atmosfera festosa che caratterizza la manifestazione. L'edizione di quest'anno, con Gaia come protagonista, non farà eccezione, consolidando ulteriormente la fama del festival come uno degli eventi estivi imperdibili della Sardegna.

Gli organizzatori invitano tutti a partecipare a questa serata speciale, sottolineando l'importanza del concerto non solo come momento di intrattenimento, ma anche come occasione per celebrare insieme la tradizione e la cultura locale. Con il suo mix irresistibile di musica e festa, l'Ussana Summer Festival 2024 si prepara a regalare una notte magica sotto le stelle sarde.

