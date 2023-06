Tra metaverso e AI: il futuro del gaming è qui

Se c’è un settore che, pur con alti e bassi, non teme crisi, quello è il settore del gaming, diventato ormai trainante nell’entertainment e profondamente mutato con la rivoluzione del web.



Il web 2.0, ben oltre un decennio fa, ha causato un piccolo terremoto nel mondo dei videogiochi: prima relegato al mondo dei "nerd", il gaming si è allargato ed è diventata una pratica quotidiana per milioni di persone in tutto il mondo, che possono scegliere tra tanti device (console, smartphone, console portatili, pc...) e un panorama di giochi vastissimo.

Lo stesso è successo al poker sportivo: l'online ha permesso a player di primo piano come PokerStars.it di creare piattaforme online dedicate agli appassionati, che possono trovare non solo tutte le varianti del poker, ma anche tante stanze con giocatori di livello diverso e un’altra stanza per imparare le regole del gioco; per i più esperti, sono disponibili una miriade di tornei per professionisti e semiprofessionisti, insomma un'offerta enorme impensabile fino a 20 anni fa.



L’AI e il metaverso sono destinati a contribuire all’evoluzione dei giochi e a modificare, una volta di più, la natura dei videogiochi, fino a qualche lustro fa appannaggio dei nerd e oggi campo di conquista per brand e influencer.

Intelligenza Artificiale e gaming: come cambierà il modo di giocare

A imprimere una svolta, se non rivoluzionaria comunque molto forte, al mondo del gaming sarà l’AI, l’Intelligenza Artificiale che tanto sta facendo parlare negli ultimi tempi, anche per possibili pericoli legati ai posti di lavoro. Come ha dichiarato Lorenzo Fantoni, giornalista esperto di videogiochi, l’AI è parte dell’essenza del gaming: “I primi esperimenti videoludici – ha dichiarato - nascono proprio per misurare le potenzialità di un’intelligenza artificiale e già i fantasmi di Pac-Man erano un’AI”.



Oggi siamo proiettati molto più avanti: l’AI aiuterà i programmatori videoludici a creare giochi in grado di leggere il comportamento del giocatore e di adattare sia il comportamento dei NPC (personaggi non giocanti), sia l’ambientazione e la trama sulla base delle scelte di chi sta giocando. Anche l’espressività dei personaggi del gioco si verranno a creare in tempo reale in base al contesto e alle azioni del giocatore principale.



L’AI inoltre permetterà di leggere i dati forniti dai giochi e ad analizzarli nel dettaglio per creare giochi cuciti su misura delle varie tipologie di videogiocatori.



Nell’ambito del poker online succederà qualcosa di analogo: le partite contro l’Intelligenza Artificiale non solo saranno più sfidanti, permettendo ai giocatori di allenarsi alle competizioni contro esseri umani, ma sarà in grado di prevenire comportamenti negativi e truffe.

Il Metaverso, la prossima frontiera del gaming

Anche se ancora fatica ad affermarsi, quel grande spazio virtuale definito Metaverso è destinato a diventare la nuova frontiera per i videgiocatori, soprattutto della Generazione Z. Le aziende videoludiche sanno che la creazione di Zuckerberg sarà la nuova terra di conquista: i gamer cercano infatti esperienze di gioco sempre più immersive e social, che permetta loro di giocare al proprio titolo preferito ovunque e da qualunque dispositivo.



Il Metaverso darà la possibilità di ampliare quanto già abbozzato da titoli come Fortnite: avere un proprio avatar da utilizzare sui vari device, ma da portare da un titolo all’alto. Giochi multipiattaforma, da giocare con il proprio avatar e personalizzabili guideranno il mercato videoludico prossimo futuro.



Non è un caso se le case videoludiche stanno guardano al Metaverso con interesse: programmare giochi multiesperienziali e multipiattaforma costerà molto di più, ma permetterà di fare economia di scala e soprattutto, porterà numerosi altri vantaggi, tra cui tanti dati da sfruttare per migliorare l’esperienza di gioco e una grande capacità di attrarre gli appassionati. Costruire esperienze di gioco immersive darà un’ulteriore spinta anche agli Esport, già sulla cresta dell’onda da anni e destinati a crescere ancora.



Il Metaverso è ancora allo stato embrionale, ma ben presto diventerà uno degli universi – o meglio: multiversi – videoludici in cui brand, case videoludiche e gamer si ritroveranno per esperienze sempre più divertenti, realistiche, personalizzate e immersive.