Mediobanca-Banca Generali, Calcaterra: "Eventuale stop a lock-up Generali? Rilevante per golden power"

(Adnkronos) - Mediobanca ha confermato stamattina nel proprio comunicato stampa sui conti semestrali di aver inviato nei giorni scorsi a Generali e a Banca Generali "una proposta di linee guida" funzionale all'accelerazione della propria Ops su Banca Generali e all'anticipazione dell'assemblea prevista per il 25 settembre alla fine di agosto. Secondo quanto riportato da alcuni giornali, la nuova proposta di Mediobanca eliminerebbe il divieto di vendita per 1 anno sui titoli di Leone che era uno degli elementi rilevanti dell'Ops annunciata da Mb lo scorso 28 aprile.

"Una modifica sostanziale di un'Offerta Pubblica di Scambio (Ops), come l'eliminazione del lock‑up di 12 mesi sulle azioni che Generali avrebbe ricevuto — un elemento chiave dell’offerta originale del 28 aprile — può effettivamente essere considerata rilevante ai fini regolamentari", dice all'Adnkronos l'economista della Bocconi Michele Calcaterra. "Secondo la normativa italiana, qualunque variazione significativa del contenuto dell’offerta che incida sulle condizioni economiche o sui meccanismi essenziali (come prezzo, vincoli, soglie, lock‑up) può richiedere una revisione del documento d’offerta e potenzialmente un nuovo deposito della stessa presso la Consob", sottolinea.

"Se le modifiche comportano un cambiamento sostanziale rispetto alla proposta approvata in aprile, Mediobanca dovrebbe depositare una versione aggiornata del documento e ottenere una nuova approvazione da parte della Consob, in quanto la normativa disciplina rigidamente i vincoli informativi destinati agli azionisti. Per quanto riguarda gli impatti sulla procedura di Golden Power, solo il Governo può valutare l’esistenza di una "potenziale minaccia di grave pregiudizio" per l’interesse nazionale, per decidere se esercitare i poteri speciali o meno", prosegue. "Nel caso specifico, Mediobanca aveva già ricevuto nel luglio 2025 una deliberazione da parte del Governo di non esercitare il Golden Power sull’Ops originaria ma tale deliberazione si basa sul quadro fattuale precedente: una nuova proposta con eliminazione del lock‑up — ed eventuali altre modifiche — potrebbe in effetti richiedere una nuova valutazione ad hoc, perché cambiano le condizioni normative e sostanziali dell’operazione", conclude.

