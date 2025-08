Medvedev, crisi senza fine. Perde in Canada e 'dimentica' la borsa

(Adnkronos) - Continua la crisi di Daniil Medvedev. Il tennista russo è stato eliminato oggi, venerdì 1 agosto, dal Masters 1000 di Toronto, dove è stato battuto al terzo turno da Alexei Popyrin. L'australiano si è imposto in tre set con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-4 e agli ottavi di finale sfiderà il danese Holger Rune. Tanta la delusione del russo, ex numero uno del mondo oggi 14esimo del ranking Atp, che sembra entrato in un vortice di prestazioni negative da cui non riesce a uscire.

Al termine della partita, e come ennesima conferma del suo stato d'animo, Medvedev ha lasciato persino in campo la sua borsa e, dopo aver stretto la mano al giudice di sedia ed essersi congratulato con Popyrin, è sceso direttamente negli spogliatoi. Il borsone, con tanto di racchette e asciugami, è rimasto quindi sulla sua panchina ed è stato subito inquadrato dalle telecamere di Tennis Channel, provocando la reazione sorpresa dello stesso Popyrin.

