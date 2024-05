Medici a gettone, Piga (FdI) attacca: "Todde copia il centrodestra"

La nuova Giunta regionale non ha introdotto cambiamenti significativi e segue le politiche sanitarie del centrodestra. Questa l’accusa del consigliere regionale Fausto Piga (Fratelli d’Italia): “Ci risiamo, anche in Sanità, benché accusino il centrodestra di aver lasciato macerie, la presidente Todde e la sua maggioranza dimostrano di non avere idee in discontinuità con il passato e continuano a copiare il centrodestra”. Le critiche di Fratelli d’Italia fanno seguito al bando milionario di Ares del 28 maggio che pone come finalità il reclutamento da società private di camici bianchi a gettone o in affitto da impiegare negli ospedali sardi, un intervento coniato nella scorsa legislatura per ovviare ai rischi di chiusura di ospedali e pronto soccorso dell’isola. “Nella scorsa legislatura quando abbiamo istituito la figura del medico in affitto o a gettone, l’abbiamo fatto con la coscienza a posto e senza alternative, con l’unico obiettivo di fronteggiare la carenza di medici e di evitare la chiusura di ospedali e pronto soccorso. Sia chiaro – precisa l’esponente di Fratelli d’Italia –

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

