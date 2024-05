Cronaca Indagini in corso per accertare le cause del rogo

L'intervento dei vigili del fuoco

Nuoro

Indagini in corso per accertare le cause del rogo

Due auto sono andate a fuoco la scorsa notte nel centro di Nuoro. Per cause ancora da accertare le fiamme si sono sviluppate alle 4,30 da un’auto in sosta in via Gramsci.

L’allarme è stato tempestivo e sul posto è intervenuta una squadra della sede centrale dei vigili del fuoco di Nuoro.

I pompieri hanno spento le fiamme che hanno distrutto l’auto, ma hanno limitato i danni ad un’altra auto parcheggiata accanto.

Sul posto per le indagini la polizia ed i carabinieri del centro barbaricino.

Venerdì, 31 maggio 2024

commenta