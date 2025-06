Matrimonio di Bezos, a Venezia la prima festa - Videonews della nostra inviata

(Adnkronos) - Red carpet a cielo aperto e blindatissimo per la cena che dà il via ai lunghi festeggiamenti per il matrimonio del fondatore di Amazon Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Tra gli ospiti avvistati, sbarcati alla Chiesa della Madonna dell’Orto a Cannaregio, Leonardo DiCaprio, Kim e Khloé Kardashian, Kris Jenner e il compagno Corey Gamble. (di Lucrezia Leombruni)

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie