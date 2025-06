Dazi Usa, Casa Bianca: aumento di luglio potrebbe essere rinviato

(Adnkronos) - L'amministrazione del presidente Donald Trump potrebbe prorogare la scadenza del 9 luglio prevista per l'entrata in vigore di dazi più alti sulle importazioni da decine di Paesi. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, che ha descritto la definizione di una data non essenziale per gli obiettivi del presidente. "Potrebbe essere prorogata, ma si tratta di una decisione che spetta al presidente", ha affermato Leavitt.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie