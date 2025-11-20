“Noi adulti e soprattutto noi uomini delle istituzioni, dobbiamo lavorare quotidianamente per i diritti dei giovani”. Stare tutti insieme per parlare di valori, per dare ai nostri ragazzi gli strumenti per fare le scelte giuste è un obiettivo che dobbiamo perseguire nel quotidiano”. Lo dice il Questore di Roma, Roberto Massucci, intervenendo ai lavori organizzati in occasione della giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in corso presso la sala Mechelli della Regione Lazio. “Questo è un appuntamento per riflettere, per approfondire - continua Massucci - per impegnarci. I ragazzi che sono qui oggi sono a metà tra l’infanzia e l’età adulta e hanno il diritto di vivere questa fase”, conclude.