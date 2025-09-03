(Adnkronos) - "Massimo Moratti è uscito dalla terapia intensiva". Così all'Adnkronos la moglie Milly Moratti che auspica una rapida ripresa: "Torniamo a casa presto, non vi preoccupate: abbiamo da fare tanto", conclude. 

L’ex presidente dell’Inter era stato ricoverato lo scorso 27 agosto presso l’Istituto Humanitas di Rozzano per una polmonite. Tre giorni dopo i primi miglioramenti che avevano consentito ai medici di rimuovere il supporto respiratorio meccanico.  

