(Adnkronos) - "Massimo Moratti è uscito dalla terapia intensiva". Così all'Adnkronos la moglie Milly Moratti che auspica una rapida ripresa: "Torniamo a casa presto, non vi preoccupate: abbiamo da fare tanto", conclude.
L’ex presidente dell’Inter era stato ricoverato lo scorso 27 agosto presso l’Istituto Humanitas di Rozzano per una polmonite. Tre giorni dopo i primi miglioramenti che avevano consentito ai medici di rimuovere il supporto respiratorio meccanico.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie