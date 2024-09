Albagiara in festa per San Lussorio, il programma

Albagiara si prepara a vivere tre giorni intensi di celebrazioni in onore di San Lussorio, grazie all’impegno del comitato organizzatore, con il sostegno del Comune e il prezioso aiuto di numerosi volontari. Le festività inizieranno venerdì 20 settembre con un programma ricco di eventi. La serata sarà dedicata alla musica, con un tributo a Vasco Rossi da parte della band InKoma, che si esibirà alle ore 22. Subito dopo, a mezzanotte, il palco sarà animato dal dj set di Merkil & Simon, promettendo una notte di divertimento per giovani e appassionati. Il secondo giorno, sabato 21 settembre, sarà dedicato alla tradizione religiosa e al folklore. Alle 18 è prevista la processione in onore del Santo, seguita dalla Santa Messa alle 19. La serata proseguirà all’insegna della cultura locale con i canti e balli tradizionali dell’Accademia di Musica Sarda alle 22. Per chi desidera rivivere l’atmosfera degli anni Novanta, la giornata si concluderà con il party tematico “Crazy 90S”, a partire dalla mezzanotte. Le celebrazioni si

