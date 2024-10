Arrestato un 34enne per la morte del carabiniere di Montresta

Una tragica mattinata si è consumata lungo la strada provinciale 19, che collega Olmedo ad Alghero, dove un violento incidente frontale ha spezzato la vita di Pietro Mastino, carabiniere 55enne originario di Montresta. Il militare si trovava alla guida della sua Seat Ibiza quando, per cause che le autorità stanno ancora accertando, è stato travolto da una Fiat Panda che ha invaso la sua corsia. Il conducente della Panda, un giovane di 34 anni residente a Sassari, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale, l’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino, in un momento in cui il traffico era ancora scarso. La Fiat Panda, proveniente da Sassari, ha perso il controllo e si è scontrata frontalmente con la Seat Ibiza condotta dal carabiniere Mastino. Il giovane alla guida della Panda, ora ricoverato in ospedale, stava presumibilmente rientrando a casa dopo una serata trascorsa con amici. L’impatto, estremamente violento, ha distrutto le due auto, riducendole a un ammasso di lamiere. I

