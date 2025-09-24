Mario Adinolfi: "Devo perdere altri 48 kg. Lotto con mia figlia Clara che soffre di anoressia"

(Adnkronos) - Mario Adinolfi è tornato sui social ad aggiornare i follower sul suo percorso di dimagrimento, cominciato durante la sua partecipazione all'Isola dei Famosi. "Me lo chiedete, ve lo dico: peso 175 kg, ho rotto anche la barriera del mezzo quintale perso dal 3 maggio 2025 quando lasciai Roma per volare in Honduras. Tornai a Roma con 34 kg persi dai 227.9 iniziali e finii in ospedale", ha esordito il giornalista in un post condiviso su Instagram.

Adinolfi ha spiegato che dopo l'Isola ha vissuto una piccola ricaduta: "Ripresi a mangiare (chi ha seguito l’Isola dei Famosi sa che in pratica digiunavo) e ripresi anche 10 kg, ma grazie all’intervento della equipe medica che mi ha messo sotto Tirzepatide ho riperso quella decina e pure altri 18 dal 9 luglio e dunque 28 kg in 75 giorni".

L'obiettivo per il giornalista è di riuscire a perdere altri 48 kg prima di Natale: "Sempre sotto controllo medico, sempre con l’iniezione settimanale in pancia di Tirzepatide, accompagnata da dieta personalizzata e chilometri a piedi". E poi, le parole per la figlia Clara che combatte contro l'anoressia: "Faccio tutto questo in tandem, come sa chi ha seguito l’Isola, con la mia adorata figlia Clara che combatte la malattia dell’anoressia. Anche stamattina ce lo siamo detti: felicità è la lotta".