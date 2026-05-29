Nel 2025 il 70% dei passeggeri di Amicobus, il servizio di trasporto a chiamata del Ctm esteso da quest'anno a 8 comuni dell'area metropolitana di Cagliari, l'ha prenotato per visite mediche e terapie. Il 15% aveva motivi di lavoro, il 6% doveva raggiungere la scuola. Il 68% degli utenti - persone con disabilità, invalidi civili, anziani over 65 non autosufficienti o con limitazioni psicofisiche accertate - richiede il servizio da tre a sei volte a settimana.
Il gradimento, secondo un'indagine condotta dal
Ctm a bordo dei bus, è massimo: il 100% dei passeggeri si è
dichiarato soddisfatto, il 63% molto soddisfatto (+10% rispetto
all'anno precedente); il 96% considera sicuri i mezzi utilizzati,
in aumento rispetto all'89% del 2024, e il 98% giudica equo il
costo del biglietto. Il 72% si dichiara molto soddisfatto della
professionalità degli assistenti di bordo, il 67% di quella dei
conducenti e del personale del call center.
Agli utenti è stato chiesto, inoltre, come si
regolerebbe in assenza di questo servizio dedicato: il 37% ha
dichiarato che dovrebbe ricorrere all'aiuto di un familiare, il 19%
dovrebbe chiamare un taxi, il 13% chiederebbe aiuto a un amico e
un'analoga percentuale si rassegnerebbe a restare in casa.
"Amicobus è un servizio ormai diventato
indispensabile per la Città metropolitana di Cagliari, perché
favorisce la mobilità delle persone con disabilità e la loro
autonomia", ha sottolineato stamane Bachisio Zolo, presidente
regionale dell'Uici, l'Unione italiana Ciechi, in occasione della
presentazione dei 10 nuovi mezzi con cui l'azienda di trasporto
pubblico locale potenzierà il servizio e alla quale hanno
partecipato anche rappresentanti di altre associazioni di persone
con disabilità. "Il Ctm si è anche dotato di mezzi più idonei e ha
formato personale che ha competenze per l'accoglienza e
l'accompagnamento degli...