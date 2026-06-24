E' un omaggio importante quello che il Museo Madre dedica a Maria Lai (1919 -2013) artista sarda per sei decenni costante sperimentatrice: dall'assemblage, al tessile, dalla cucitura al collage ma anche con l'oralità. Si apre domani a Napoli (fino al 21 settembre) la mostra 'Maria Lai. Essere è tessere' a cura di Mónica Amor e Carlos Basualdo, in collaborazione con l'Archivio e la Fondazione a suo nome. Il percorso espositivo traccia una serie di mutamenti materici, formali e concettuali mediante i quali Lai ha ridefinito il rapporto tra arte, linguaggio, memoria ed esperienza collettiva.
Astrazione, materialità, femminismo, crisi
dell'oggetto artistico nell'Italia del dopoguerra, sono al centro
del suo lavoro. Con supporto curatoriale e di ricerca di Giulia
Brandinelli, la mostra è allestita al terzo piano in uno spazio di
764 metri quadrati, circa 200 le opere, oltre a materiale
documentario e libri d'artista, provenienti da musei italiani e
internazionali. Per Ninni Cutaia, assessore alla Cultura della
Regione Campania, "al centro di questa esposizione c'è l'universo
di un'artista straordinaria, Maria Lai, che ha saputo superare i
confini tra generazioni e linguaggi creativi.
Attraverso l'uso simbolico di fili, libri e
narrazioni, la sua opera si trasforma in un dispositivo di memoria
collettiva e di accoglienza".
Angela Tecce, presidente Fondazione Donnaregina
per le arti contemporanee - museo Madre afferma: "Maria Lai, figura
fondamentale del Novecento italiano è finalmente restituita dai
curatori alla complessità del suo percorso artistico". Eva Fabbris,
direttrice del Madre osserva: "Vogliamo dare visibilità e rigore
storiografico a pratiche di artiste che hanno operato nella seconda
metà del Novecento con una radicalità spesso ancora poco
riconosciuta". Il percorso si apre con la formazione accademica e
le prime opere riconducibili a un modernismo radicato nel
territorio regionale, fino al Progetto Tridimensionale...