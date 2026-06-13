Sinnai, Marco Carta in Concerto Gratuito il 20 Giugno: Il Cantante Cagliaritano Porta il "Perdersi all'Infinito Tour 2026"

Marco Carta a Sinnai per Santa Vittoria: "Perdersi all'Infinito" in Piazza

SINNAI – Dal 18 al 22 giugno, Sinnai festeggia Santa Vittoria con cinque giorni di eventi civili e religiosi.

Il Programma Civile

Venerdì 19 giugno – ore 21:30

Cantadoris: improvvisatori con Uda Marcello, Monni Marco, Melis Bruno e Atzeri Lello. Alla chitarra Luca Tiddia.

Sabato 20 giugno – 28ª Sagra de sa Tundidroxa (dalle 18:30, Piazza Santa Vittoria)

Dimostrazione di tosatura

Degustazione di malloreddus, carne di pecora, pane, formaggio, salumi e vino

Alle 22:00 – Concerto di Marco Carta – "Perdersi all'Infinito Tour 2026" (ingresso gratuito)

Domenica 21 giugno – ore 22:00

Freevival Band (live)

Lunedì 22 giugno – ore 21:30

Street Energy – esibizione di danza a cura di Training & Dance Studio ASD

Mostre collaterali (oratorio): Università della Terza Età e mostra del Sig. Paolo Mereu.

Marco Carta: il ritorno in terra sarda

Marco Carta, classe 1985, cagliaritano, ha vinto Amici 2008 e il Festival di Sanremo 2009 con "La forza mia". Ha all'attivo dischi di platino e d'oro e numerosi riconoscimenti. Il concerto di Sinnai fa parte del "Perdersi all'Infinito Tour 2026".

L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito. La festa è organizzata dal Comitato Santa Vittoria con il patrocinio del Comune di Sinnai.