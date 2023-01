Marco Ancis, Ringraziamento e Trigesimo

RINGRAZIAMENTO E TRIGESIMO

I familiari del caro ed indimenticabile

Marco Ancis

Ringraziano tutti coloro che hanno preso parte al loro dolore ed invitano quanti vorranno unirsi in preghiera nella Santa Messa di suffragio che verrà celebrata martedì 24 gennaio 2023 alle ore 18.30 nella parrocchia della Vergine della Salute in Via Ausonia, Poetto.

