Manovra, via libera dal Cdm. Meloni: "Seria ed equilibrata, risponde a bisogni concreti di famiglie e imprese"

(Adnkronos) - ''Vorrei ringraziare i vicepremier e i leader dei partiti della maggioranza. Abbiamo lavorato con serenità, buonsenso, compattezza e guardando al risultato''. Così la premier Giorgia Meloni illustrando la manovra in una conferenza stampa a palazzo Chigi dopo il Cdm che ha approvato la legge di bilancio.

Quella approvata oggi dal Cdm è "una manovra seria ed equilibrata", ha detto Meloni, che "ha quattro priorità: sostegno alla natalità, taglio del fisco, contributi alle famiglie e aumento dei fondi per la sanità".