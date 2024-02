Oristano

Pubblicati gli avvisi di selezione pubblica e di mobilità. Le informazioni utili

La Asl 5 di Oristano seleziona dirigenti medici, collaboratori amministrativi ed altre figure professionali. Sul sito aziendale sono stati pubblicati alcuni avvisi di selezione pubblica e di mobilità (sezione “Albo pretorio”, sottosezione “Bandi di concorso e selezione”).

Scade lunedì 12 febbraio il termine per presentare le candidature per la selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario logopedista (area dei professionisti della salute e funzionari) e di dirigente medico nelle discipline di Oncologia ed Ematologia.

C’è tempo invece sino a venerdì 16 febbraio per le candidature per le selezioni pubbliche, per soli titoli, che permetteranno di stilare le graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato di collaboratori professionali sanitari tecnici audiometristi e di dirigente medico nelle discipline di Otorinolaringoiatria e Malattie dell’apparato respiratorio.

Per quanto riguarda invece la mobilità, sono stati pubblicati due avvisi: il primo, per titoli e colloquio, in ambito regionale ed interregionale tra aziende ed enti pubblici del Comparto sanità, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale informatico (area dei professionisti della salute e funzionari), in scandenza il 24 febbraio.

Il secondo avviso di mobilità, in ambito regionale ed interregionale tra aziende ed enti pubblici del Comparto del Sistema sanitario nazionale o di altre pubbliche amministrazioni, riguarda due posti di collaboratore amministrativo professionale (area dei professionisti della salute e funzionari), da assegnare ai servizi degli Affari generali e area delle Funzioni legali e del Servizio acquisizione beni e servizi; scadenza 26 febbraio.

Giovedì, 8 febbraio 2024