Maltempo, notte di paura ad Alcamo: strade come fiumi in piena

(Adnkronos) - Notte di paura ad Alcamo, nel trapanese dove ieri sera si è abbattuto un violento nubifragio. In poche ore sono caduti circa 35 mm di pioggia, mandando in tilt la rete di deflusso e trasformando le strade in fiumi in piena.

L’acqua ha invaso garage e scantinati, ma soprattutto ha travolto le vie cittadine con una furia tale da trascinare via diverse auto.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie