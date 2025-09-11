(Adnkronos) - Notte di paura ad Alcamo, nel trapanese dove ieri sera si è abbattuto un violento nubifragio. In poche ore sono caduti circa 35 mm di pioggia, mandando in tilt la rete di deflusso e trasformando le strade in fiumi in piena. 

 

L’acqua ha invaso garage e scantinati, ma soprattutto ha travolto le vie cittadine con una furia tale da trascinare via diverse auto. 

