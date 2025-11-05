L'Inter ha battuto il Kairat Almaty in Champions League. Oggi, mercoledì 5 novembre, i nerazzurri hanno superato i kazaki per 2-1 grazie ai gol, uno per tempo, di Lautaro Martinez e Carlos Augusto. Nel mezzo la rete ospite firmata dal capitano Arad. Con questi tre punti i nerazzurri di Chivu salgono a 12 punti al terzo posto in classifica, mentre il Kairat rimane a quota 1.

Nella prossima giornata di Champions League l'Inter volerà a Madrid per sfidare l'Atletico del Cholo Simeone.