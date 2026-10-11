Maltempo, circolazione ferroviaria sospesa su linea Napoli-Salerno via Cava de' Tirreni per frana
(Adnkronos) - Circolazione ferroviaria sospesa oggi sulla linea convenzionale Napoli - Salerno, via Cava de’ Tirreni, tra Nocera Inferiore e Salerno, per una frana causata dal maltempo nella zona di Vietri sul Mare. Lo riferisce Rfi sottolineando che i treni regionali subiscono limitazioni, variazioni di percorso o cancellazioni. Attivato un servizio con bus che garantirà i collegamenti tra le località interessate dall’interruzione, con tempi di percorrenza che varieranno in funzione del traffico stradale.
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