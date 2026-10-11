(Adnkronos) - La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 11 ottobre, i biancocelesti sfidano il Monza allo stadio Olimpico di Roma nella sesta giornata di campionato. La squadra di Gattuso è reduce dalla vittoria esterna contro il Venezia, battuto 2-0 al Penzo, mentre i brianzoli di Juric hanno superato il Sassuolo 2-1 in casa.

Dove vedere Lazio-Monza? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Nella prossima giornata di campionato, la Lazio affronterà in trasferta la Juventus, domenica 18 ottobre alle 20:45. Il Monza ospiterà invece il Cagliari lunedì 19 ottobre, alle 20:45.