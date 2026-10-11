(Adnkronos) - Nuove inondazioni hanno colpito il Nepal dopo che è esondato il fiume Budhi Gandaki, nel distretto centrale di Gorkha, spazzando via decine di case e diversi ponti sospesi, danneggiando parte di una centrale idroelettrica. Lo ha riferito l'Autorità nazionale per la riduzione e la gestione del rischio di disastri, spiegando che 50 persone sono state tratte in salvo lungo le rive del fiume, ma cinque persone risultano disperse. Nel giro di un paio d'ore, il livello dell'acqua del fiume in un punto è salito da due metri a quasi 8,5 metri, hanno dichiarato i funzionari.

Il Nepal è in stato di massima allerta e sta ancora cercando di riprendersi dalle catastrofiche inondazioni che hanno colpito le sue città di confine con il Tibet due mesi fa, causando oltre 1.400 morti e migliaia di dispersi. Le cause dell'ultima alluvione non sono ancora chiare. Alcuni ipotizzano che una frana possa aver bloccato il fiume o un suo affluente per un certo periodo, provocando la fuoriuscita dell'acqua accumulata, mentre altri affermano che gli abitanti a monte abbiano assistito a una valanga di ghiaccio.