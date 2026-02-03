Il centrodestra chiede al governo di "proseguire lo sgombero di beni e immobili illegalmente occupati secondo i criteri oggettivi di priorità stabiliti dalle Prefetture" e di valutare "iniziative normative volte a incrementare le assunzioni per concorso nei corpi di polizia", rafforzando al tempo stesso le tutele, "sotto il profilo sia normativo sia economico", per gli appartenenti alle forze dell'ordine. È uno dei passaggi chiave della bozza di risoluzione - visionata dall'Adnkronos - che la maggioranza presenterà domani al Senato, in occasione delle comunicazioni del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sugli scontri avvenuti a Torino durante il corteo per il centro sociale Askatasuna.

Nel testo (ancora suscettibile di modifiche, specificano fonti parlamentari di maggioranza) si impegna inoltre l'esecutivo "a farsi latore della solidarietà del Senato e della Nazione agli agenti feriti e a tutte le forze dell'ordine, in tutte le sedi opportune", ribadendo un sostegno politico pieno all'azione delle forze di polizia impegnate nella gestione dell'ordine pubblico.

La risoluzione esprime "la più ferma e incondizionata condanna per le violenze che hanno avuto luogo a Torino e in generale per ogni uso di violenza nelle manifestazioni", accompagnata dalla "piena solidarietà agli agenti feriti e a tutte le forze dell'ordine". Per il centrodestra, quanto accaduto rappresenta infatti "l'ennesima, inaccettabile manifestazione di un clima di crescente ostilità e violenza nei confronti degli uomini e delle donne in divisa", un clima che viene definito come "un attacco diretto allo Stato" e ai suoi presidi di legalità.

Nel ricostruire i fatti, la risoluzione parla esplicitamente di episodi "riconducibili a guerriglia urbana preordinata e pianificata", caratterizzati dal "lancio ad altezza d'uomo di pietre, razzi e biglie di ferro", dall'uso di "bombe carta" e di "bastoni, sbarre di ferro, altri oggetti contundenti e luci laser". Nel corso degli scontri "un blindato appartenente alle forze di polizia è stato dato alle fiamme", così come "numerose automobili parcheggiate in strada e cassonetti dei rifiuti".

Secondo il testo, il corteo - che ha visto la partecipazione di migliaia di persone - è degenerato quando "un gruppo consistente di soggetti, travisati con abiti scuri, maschere, caschi e passamontagna", dopo aver acceso "una fitta coltre di fumogeni", si è diretto compatto contro lo sbarramento delle forze dell'ordine posto a protezione dell'ex sede di Askatasuna.

La risoluzione ricorda infine che tra la sera del 31 gennaio e il 1° febbraio "oltre un centinaio di appartenenti alle forze di polizia sono stati feriti" e che un agente della Polizia di Stato è stato aggredito "da una decina di persone con armi improprie", mentre svolgeva il proprio servizio. Un quadro che, per la maggioranza, rende necessario ribadire che "lo Stato tutela la proprietà privata e il demanio pubblico da occupazioni illegali di qualsiasi natura" e che gli sgomberi "rappresentano un dovere dello Stato che non giustifica in alcun modo forme di violenza e devastazione".