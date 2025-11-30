Malore per Emma Bonino. La storica leader radicale, fondatrice di +Europa, di 77 anni, è arrivata nella serata di domenica 30 novembre al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma, ed è stata ricoverata in terapia intensiva. A quanto apprende l'Adnkronos Bonino è vigile e la situazione è sotto controllo. Atteso nelle prossime ore il bollettino medico.