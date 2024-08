Tragedia sfiorata a Marrubiu, due bimbi salvati dall'incendio

Nel primo pomeriggio, un incendio di vaste proporzioni ha colpito una casa colonica di Marrubiu sfiorando la tragedia. Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’abitazione, suscitando subito grande preoccupazione. Immediatamente sono intervenute diverse unità dell’antincendio per contenere il rogo e garantire la sicurezza delle persone coinvolte. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della stazione Forestale di Marrubiu, supportato dalla compagnia barracellare di Terralba, dal Gruppo di Intervento Antincendio Forestale (Gauf) di Oristano e da una squadra dell’Agenzia Forestas di Arborea. Un aspetto fondamentale dell’operazione è stato il salvataggio dei bambini presenti all’interno della casa. Gli uomini della stazione Forestale di Oristano hanno svolto un ruolo determinante in questa fase, mettendo in salvo i minori e garantendo la loro sicurezza. In parallelo, il Coordinamento Operativo Provinciale (Cop) di Oristano ha allertato anche i vigili del fuoco, i quali sono arrivati prontamente sul posto per supportare le operazioni di spegnimento e gestire la situazione con la loro esperienza e le attrezzature specializzate. Grazie al

