Ancora polemica tra Filippo Magnini e la giuria di Ballando con le stelle. Dopo lo scontro andato in onda nella puntata di sabato 8 novembre, l'ex nuotatore è tornato sui social con un nuovo velato attacco.

Durante le prove con la maestra Alessandra Tripoli, Magnini ha registrato un vide selfie ironico dal tono pungente: "Da ogni situazione bisogna prendere il lato sempre positivo e questa settimana il lato positivo è che ballerò di più...", ha esordito Magnini.

E poi ironicamente ha aggiunto: "E te ne dico un'altra... so quando uscirò e cioè per primo, allo spareggio. Quasi tutto positivo, quasi... adesso sotto perché dobbiamo preparare tre balli in quattro giorni", ha concluso. Nel prossimo appuntamento Magnini sfiderà Andrea Delogu - di ritorno in pista dopo due settimane di assenza - e Marcella Bella.

Il video è stato interpretato da molti come un riferimento diretto alle tensioni con la giuria di Ballando, dopo la discussione in diretta televisiva . Durante la scorsa puntata Magnini aveva espresso il proprio malcontento contro la giuria: "Ho l'impressione che a me facciate le pulci. Fate notare sempre qualcosa che non va, a prescindere dai voti. Io non sono Roberto Bolle, sono un concorrente. Non capisco cosa pretendiate da me", aveva detto il concorrente.

L'ex nuotatore aveva poi rincarato la dose: "Mi devo togliere un sassolino e fare il rosicone fino alla fine. Ho visto clip bellissime per altri concorrenti, penso di essere stato l'unico a cui qualcuno ha rotto le scatole facendo riferimento a mia moglie. Quello che ho sentito non mi è piaciuto: 'Se lei è qui balli male, se non c'è balli bene'...", aveva aggiunto Magnini.