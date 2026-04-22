Madrid, Sinner-Bonzi al secondo turno: orario, precedenti e dove vedere il match

(Adnkronos) - Jannik Sinner si prepara all'esordio nel Masters 1000 di Madrid. Venerdì 24 aprile il fuoriclasse azzurro affronterà il francese Benjamin Bonzi nel secondo turno del torneo spagnolo. Per l'azzurro, sarà il numero 104 del ranking Atp il primo ostacolo verso la conquista del quinto Masters 1000 consecutivo dopo i successi a Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

L'orario del match tra Sinner e Bonzi, secondo turno del Masters 1000 di Madrid, non è stato ancora definito. I due si sono affrontati fin qui in tre occasioni e l'azzurro ha sempre avuto la meglio (l'ultimo confronto risale al primo turno dell'Atp di Rotterdam, nel 2023).

I match di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid saranno visibili in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv e Tennis Tv