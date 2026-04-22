Coppa Italia, la Lazio batte l'Atalanta ai rigori e vola in finale: Motta super, ne para 4

(Adnkronos) - Sarà la Lazio a sfidare l'Inter nella finale di Coppa Italia, in programma il 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti piegano ai rigori l'Atalanta oggi, mercoledì 22 aprile. Decisivo il portiere biancoceleste Edoardo Motta, protagonista con quattro tiri (consecutivi) parati dagli 11 metri. Sia i tempi regolamentari che i tempi supplementari si erano chiusi sul punteggio di 1-1. Al vantaggio dei biancocelesti con Romagnoli all'84', aveva replicato Pasalic all'86', in un botta e risposta immediato che ricorda il 2-2 della sfida d'andata.

Questa la sequenza dei calci di rigore: Raspadori gol; Carnesecchi para su Tavares; Motta para il tiro di Scamacca; Cataldi palo; Motta para su Zappacosta; Isaksen gol; Motta para la conclusione di Pasalic; Taylor gol: Motta para su De Ketelaere.

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L'ultimo atto della Coppa Italia andrà in scena il 13 maggio a San Siro.