Nel convento di Sant’Ignazio da Laconi a Cagliari, si sono svolti questa mattina i funerali di padre Maurizio Deidda, frate cappuccino originario di Senis. Deceduto venerdì scorso all’età di 98 anni, padre Deidda viene ricordato con grande affetto nella comunità religiosa e laica. La sua figura è stata un faro di speranza e guida per numerosi credenti e non credenti, poiché era noto per la sua capacità di portare parole di pace e riconciliazione tra le persone.

La cerimonia funebre, commovente e solenne, è stata presieduta questa mattina, alle ore 11, dal provinciale dei frati cappuccini, padre Matteo Siro. Accanto a lui, numerosi frati e sacerdoti hanno reso omaggio a padre Deidda concelebrando la Santa Messa nel Lunedì dell’Angelo.

La partecipazione numerosa e il sentimento di affetto dimostrato dalla comunità religiosa hanno reso omaggio alla memoria di padre Maurizio, grande devoto di Sant’Ignazio da Laconi e della Madonna. In passato fu guardiano del santuario della Madonna “Noli Me Tollere”, uno dei più importanti del nord Sardegna.