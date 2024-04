Le graduatorie definitive relative alla selezione per l’assunzione di personale nei cantieri Lavoras per l’annualità 2023 sono in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Oristano. Un passo importante nel processo di reclutamento per la copertura di tre posizioni di braccianti agricoli, tre di giardinieri e due di geometri.

Le graduatorie, redatte con scrupolo e trasparenza, saranno oggetto di un’attenta valutazione delle candidature pervenute e delle relative qualifiche e competenze dei partecipanti. Ogni candidato sarà oggetto di un’analisi accurata al fine di garantire la scelta dei profili più idonei per le esigenze dei Cantieri Lavoras.

L’atto amministrativo offre agli interessati e ai cittadini la possibilità di consultare e verificare le posizioni assegnate, assicurando così la massima trasparenza e equità nel processo di selezione del personale.

L’opportunità offerta tramite queste selezioni è fondamentale per garantire opportunità di lavoro a coloro che desiderano inserirsi nel settore agricolo, del giardinaggio e dell’edilizia, rappresentando anche un importante sostegno per l’economia locale.