(Adnkronos) - "Il mondo dello sci piange la prematura scomparsa di Chiara Arduino, 25 anni, di Garessio". Lo riporta la Federazione Italiana Sport Invernali in una nota. "Chiara - si legge - aveva una grande passione per lo sport e per la montagna, tanto da avere iniziato da piccolissima come giovane atleta nel Garessio, nel Sangiacomo e poi nel Mondolé Ski team, per poi diventare maestra di sci nello sci club Ceva. Lavorava a Valtournenche, dove è stata colpita da un malore improvviso che le è stato fatale".
Chiara Arduino si era laureata lo scorso anno a Torino e recentemente aveva ripreso a sciare e ad arrampicarsi in montagna. "La Federazione Italiana Sport Invernali si stringe alla famiglia Arduino in questo momento triste e doloroso" chiude il comunicato.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie