"Adesso basta". Il primo ministro groenlandese Jens Frederik Nielsen ha reagito così alle ripetute minacce del presidente americano Donald Trump di voler annettere l'isola artica. "Basta pressioni. Basta allusioni. Basta fantasie di annessione. Siamo aperti al dialogo. Siamo aperti alla discussione. Ma tutto questo deve avvenire attraverso i canali appropriati e nel rispetto del diritto internazionale", ha scritto su Facebook il capo del governo groenlandese.

Trump ha ribadito la sua posizione incontrando i giornalisti a bordo dell'Air Force One. "Abbiamo bisogno della Groenlandia per salvaguardare la sicurezza nazionale. E' molto strategica", ha detto il presidente Usa, sostenendo che "anche l'Unione europea ha bisogno che possediamo la Groenlandia".

Il presidente americano ha aggiunto che "in questo momento la Groenlandia è accerchiata da navi russe e cinesi ovunque" e che "la Danimarca non sarà in grado" di gestire questa situazione. La Danimarca, ha aggiunto, ha aumentato la sicurezza della Groenlandia "aggiungendo un'altra slitta trainata da cani".

"Dichiarazioni Trump ne ha fatte tante, vediamo quali saranno le intenzioni reali...", ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di Rtl 102.5, rispondendo a una domanda sulle mire di Trump sulla Groenlandia. "La Ue deve prendere la propria posizione e garantire l'indipendenza di un territorio che fa parte della Danimarca".

L'Ue da parte sua ha fatto sapere che "continuerà a sostenere i principi di sovranità nazionale, integrità territoriale e l'inviolabilità dei confini, nonché la Carta dell'Onu. Questi sono principi universali e non smetteremo di difenderli, a maggior ragione se viene messa in discussione l'integrità territoriale di uno Stato membro dell'Ue". Lo ha affermato la portavoce della Commissione europea Anitta Hipper nel corso del briefing giornaliero con la stampa. "La Groenlandia è un territorio autonomo del Regno di Danimarca e qualsiasi modifica allo statuto spetta esclusivamente ai groenlandesi e ai danesi", ha ribadito Hipper.

A una domanda sull'ipotesi che l'Ue debba trattare diversamente le minacce del presidente Usa Donald Trump riguardo all'annessione del territorio danese dopo l'operazione militare in Venezuela, la portavoce-capo della Commissione europea, Paula Pinho, ha risposto: "Ricordiamo che la Groenlandia è un alleato degli Usa ed è coperta anche dall'Alleanza Nato. Questa è una differenza fondamentale". "Pertanto, sosteniamo pienamente la Groenlandia e non vediamo in alcun modo un possibile paragone con quanto accaduto", ha spiegato.

In merito alle dichiarazioni di Trump secondo cui l'Ue ha bisogno che gli Usa si approprino della Groenlandia, "e loro lo sanno", una portavoce della Commissione europea ha commentato: "Abbiamo ascoltato quelle dichiarazioni. Non sono informata di alcuna discussione con gli Usa da parte dei nostri rappresentanti su questo tema".

"La Groenlandia ha la sua autonomia e, naturalmente, ogni Paese può essere molto interessante da molti punti di vista, ma questo non dovrebbe innescare alcun interesse che vada oltre, ad esempio, l'interesse commerciale, gli investimenti, eccetera. Nulla che vada oltre questo", ha ribadito la portavoce.

Il Regno Unito "sostiene" la Danimarca, che "fa bene" a respingere le rivendicazioni di Trump sulla Groenlandia, territorio autonomo danese. E' questa la posizione espressa dal primo ministro britannico Keir Starmer: "Sostengo" la premier danese Mette Frederiksen, "solo la Groenlandia e il Regno di Danimarca e solo loro devono decidere il futuro della Groenlandia".