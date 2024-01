Una commossa folla si è radunata a Cagliari per dare l’ultimo saluto alla leggenda del calcio Gigi Riva, scomparso nella serata di lunedì 22 gennaio all’ospedale Brotzu a causa di un arresto cardiaco.

In tanti anche dalla provincia di Oristano per assistere al funerale

In tanti, sia cittadini che amministratori, hanno deciso di raggiungere il capoluogo sardo anche dalla provincia di Oristano, dove non sono mancate le manifestazione di lutto e i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Rombo di tuono.

