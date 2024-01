Austis

Vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza l’edificio e stabilire le cause dell’incidente

Si è sentito un forte boato e poi una nuvola di polvere ha avvolto quel tratto della via Vespucci. Ad Austis è crollato il solaio dell’ex scuola elementare.

L’allarme è scattato alle 15.20 circa, quando si è verificato il cedimento di un solaio nell’ex scuola elementare del paese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sorgono.

Gli uomini del 115 hanno lavorato per alcuni e ore per mettere in sicurezza l’edificio.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del cedimento della copertura. Fortunatamente non si registrano vittime o feriti nell’evento. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri di Teti ed i tecnici del Comune di Austis.

