Lucarelli torna sullo scontro con D'Urso: "Ecco cosa vuol dire fare show"

(Adnkronos) - Dopo il vivace confronto andato in onda sabato sera a Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli è tornata sull'argomento spiegando sui social cosa intende per "fare show". Lo scontro era nato dopo l'esibizione di Barbara D'Urso, quando la giurata aveva 'criticato' la conduttrice per non aver messo ancora in gioco la sua personalità: "Tu ti stai nascondendo dietro meravigliose coreografie. C'è un problema a livello di show. Tu lo sai benissimo. Tu sei stata la tv per decenni e sei stata anche la più brava nel tuo segmento. Ballate molto bene, però il vero problema è cosa si dirà dopo, che balli bene e fine", aveva commentato Lucarelli durante il programma.

Parole che hanno creato un vero e proprio dibattito social. Con una serie di storie Instagram, infatti, Lucarelli è tornata sull'argomento per approfondire il concetto: "In un programma tv si fa show con la propria personalità, che non è litigio ma molto altro. Mi racconto in modo originale, faccio battute o riflessioni interessanti, creo dinamiche, rispondo in maniera divertente o efficace, invento uno storytelling o semplicemente, lascio che emerga la parte più interressante o inedita di me. O degli altri", spiega la giurata del dance show di Rai 1.

"Se per voi - aggiunge Selvaggia come stoccata finale - fare show è solo gente che si insulta è perché, appunto, non vi viene in mente altro oltre gli ospiti della tv peggiore di Barbara D'Urso".