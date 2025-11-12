"Sono Lorenzo Fragola, ho 30 anni e da grande voglio fare il cantante". Con queste parole l'ex vincitore di X Factor ha aperto il suo intenso monologo a Le Iene, raccontando la propria storia fatta di successo improvviso, dolore e rinascita.

“Sì, sono Lorenzo Fragola e no, non sono morto", ha esordito il cantante. "No, lo dico perché magari qualcuno di voi se l'è chiesto o magari non mi conoscete. Allora, vi racconto la mia storia. 19 anni, studente fuori sede che fa quasi per caso un provino X-Factor e finisce che lo vince. Pochi giorni dopo annunciano il mio nome tra i big di Sanremo. Io tra i big di Sanremo…”, spiega il cantante.

Poi, la corsa verso il successo: “Tutto bellissimo, giusto? Certo, io qualche domanda me la facevo, ma tutti mi dicevano ‘Devi battere il ferro finché è caldo’. E allora nuovo singolo, intervista, radio, secondo album, hit estiva. Tu vorresti fermarti per capire chi sei, cosa sei diventato dopo tutto quello che ti è successo, ma non puoi e quindi corri, corri perché hai paura che tutto possa finire e così sono scoppiato, tutto è finito”.